СК завершил расследование против пяти фигурантов дела о «массовых беспорядках». Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, Данилу Беглеца, Кирилла Жукова и Евгения Коваленко обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. Владислав Синица — фигурант дела об экстремизме, а Константина Котова считают виновным в неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Их дела направлены в суд.

Власти называют массовыми беспорядками митинг за честные выборы, прошедший 27-го июля. Фигурантами дела являются более 10-ти человек.