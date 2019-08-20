США начали разработку новой ракеты наземного базирования в феврале. На вооружение эта система поступит через несколько лет, — рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе Пентагона.

Накануне в Вашингтоне сообщили об испытании новой ракеты, которая была запрещена договором РСМД. Само соглашение перестало действовать в начале августа. На этом фоне российские власти обвинили Соединенные Штаты в том, что они начали готовиться к выходу из договора еще задолго до того, как об этом было объявлено. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что подготовить испытания за несколько недель и даже месяцев было невозможно.