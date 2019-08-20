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17:32, 20 августа 2019

У греческого острова Порос разбился частный вертолет

У греческого острова Порос разбился частный вертолет. По данным сайта «Эфемерида», воздушное судно задело линию электропередачи, после чего пилот потерял управление и вертолет упал в море. Сообщается, что на борту также были два пассажира российского происхождения — вероятно, женщина и ребенок. Греческий телеканал ЭРТ со ссылкой на очевидцев передает, что судно якобы взорвалось в воздухе. Сейчас развернула операция по поиску и спасению людей, находившихся в нем.



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