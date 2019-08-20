У греческого острова Порос разбился частный вертолет. По данным сайта «Эфемерида», воздушное судно задело линию электропередачи, после чего пилот потерял управление и вертолет упал в море. Сообщается, что на борту также были два пассажира российского происхождения — вероятно, женщина и ребенок. Греческий телеканал ЭРТ со ссылкой на очевидцев передает, что судно якобы взорвалось в воздухе. Сейчас развернула операция по поиску и спасению людей, находившихся в нем.