Глава итальянского правительства подал в отставку на фоне разразившегося в стране политического кризиса. Джузеппе Конте сделал соответствующее заявление, выступая в верхней палате парламента. Он сказал, что после заседания передаст официальное прошение об отставке в руки президента Серджо Маттареллы.

Правящая коалиция, сформированная «Движением пять звезд» и партией «Лига», перестала существовать в начале августа, когда вице-премьер и лидер «Лиги» Маттео Сальвини уведомил Конте о серьезных разногласиях и потребовал провести досрочные выборы.