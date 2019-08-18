СПЧ направил обращение в СК с просьбой проверить данные о необоснованном применении силы на митингах в Москве.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил обращение руководителям МВД, Росгвардии и СК проверить сведения о необоснованном применении силы со стороны сотрудников правоохранительных органов на акциях, которые прошли в Москве. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» глава СПЧ Михаил Федотов.

«В понедельник я направил руководителю Следственного комитета, в генеральную прокуратуру, МВД обращение с просьбой проверить все сообщения о фактах необоснованного применения специальных средств, а также физической силы к участникам несанкционированных публичных мероприятий, которые имели место в Москве, которые прошли 27 июля, 3 и 10 августа», — рассказал он.

По мнению совета, в отдельных случаях сотрудниками правоохранительных органов допускались существенные нарушения прав граждан.

«Мы приводим конкретные пять фактов, известные всем — это и случай удара в живот женщины, случай задержания инвалида по ДЦП, и когда применяется дубинка против лежащих людей и т.д. По всем из них мы хотели бы получить информацию от прокуратуры, МВД и Росгвардии. Надеюсь, что мы достаточно быстро получим ответ», — заключил он.