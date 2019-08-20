Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.

«После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы

передать ему прошение об отставке», — заявил он в ходе выступления в

сенате.

Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров

по правящей коалиции, партия «Лига», поставила вопрос о доверии

правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со

стороны лидеров этой партии.

«На этом заканчивается деятельность этого

правительства», — добавил он.

В ходе выступления перед сенаторами Конте

критиковал лидера «Лиги» — вице-премьера Маттео Сальвини за

«безответственность» и попытки вмешиваться в работу других

министров.