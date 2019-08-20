Конте заявил, что уходит с поста главы правительства Италии
Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил во вторник, что решил подать в отставку.
«После окончания этого обсуждения я направлюсь к президенту Республики, чтобы
передать ему прошение об отставке», — заявил он в ходе выступления в
сенате.
Конте пояснил, что идет на такой шаг, так как один из партнеров
по правящей коалиции, партия «Лига», поставила вопрос о доверии
правительству. Также он принял во внимание критику в свой адрес со
стороны лидеров этой партии.
«На этом заканчивается деятельность этого
правительства», — добавил он.
В ходе выступления перед сенаторами Конте
критиковал лидера «Лиги» — вице-премьера Маттео Сальвини за
«безответственность» и попытки вмешиваться в работу других
министров.