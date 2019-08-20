Фигурант дела о массовых беспорядках покинул Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, который утверждает, что следователи разыскивают участника акции 27 июля Илью Анохина.

Фигурантами так называемого «московского дела» сейчас остаются более 10-ти человек. Оно было возбуждено после акции за честные выборы 27-го июля. президент Владимир Путин назвал московские протесты беспорядками, при этом отметив, что граждане имеют право на мирные акции, а власти должны обеспечить реализацию этих прав.