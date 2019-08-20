Петербургский полицейский, которого подозревали в избиении кандидата в депутаты, обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. В следственном комитете сообщили, что он никого не бил.

Следователи сочли, что полицейский не бил кандидата в муниципальные депутаты. Инцидент произошёл после того, как представитель «Партии Роста» Елена Кондрашова вступилась за своего агитатора. В ходе конфликта женщина якобы получила удар в живот. Пресс-служба СК сообщила, что очевидцы опровергают эту версию. В то же время сын пострадавшей обращает внимание на то, что свидетелями стали представители конкурирующих партий. Врач, к которому обратилась женщина, диагностировал у неё тупую травму живота. Однако следствие назначило свою экспертизу, которая не подтвердила сведения о побоях. После того, как следователи отказались возбуждать уголовное дело и расследовать происшествие, полицейский, которого подозревали в избиении, сообщил о том, что обратится в суд за защитой чести и достоинства, сообщила пресс-служба ГУ МФД по Петербургу и Ленинградской области.

Последнее время петербургские правоохранители регулярно обращаются за защитой. Недавно замначальника полиции Петербурга Виктор Борисенко попросил СК проверить слова девушки, которая на несогласованной акции сказала, что у него «нет совести». Полицейский счел это оскорблением.