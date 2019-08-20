Моряки, захваченные у берегов Камеруна, живы, разговоров об их выкупе пока не было. Об этом Интерфаксу рассказали в российском профсоюзе моряков. Экипаж судна пожаловался на нехватку одежды и лекарств, однако продовольствия и воды им хватает.

В регулярных похищениях моряков виноваты власти Камеруна, которые не хотят защищать суда от пиратов. Об этом в эфире телеканала РБК сказал первый зампред профсоюза моряков Игорь Ковальчук.

В середине августа в российском МИДе рассказали, что неизвестные атаковали грузовое судно «Мармалайта» в камерунском порту Дуала. Среди членов экипажа были трое россиян. Источник агентства РИА Новости предполагает, что похищенные, вероятнее всего, находятся в Нигерии.