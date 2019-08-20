Две российские станции мониторинга радиации возобновили свою работу. Как сообщалось, несколько станций перестали передавать информацию вскоре после взрыва на испытательном полигоне под Северодвинском.

Организация Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, которая собирает данные об уровне радиации по всему миру, ранее сообщала о том, что из 7 действующих российских станций мониторинга 4 перестали высылать данные после того, как 8 августа во время испытаний произошел взрыв. Одна из них, в чукотском городе Билибино, отмечают в организации, передачу информации возобновила. Также сообщается о том, что заработала и другая станция – в якутском селе Пеледуй, при этом ранее о сбое на ней не упоминалось. В организации высказывали опасения, что российские власти, остановив передачу данных, пытаются скрыть информацию о выбросах радиации после происшествия. Источники издания Znak.com полагают, что станции намеренно отключили, чтобы скрыть состав изотопов, использованных в ядерном источнике питания, которым была оснащена потерпевшая аварию ракета. Таким образом власти пытаются предотвратить утечку секретной информации.

Взрыв в ходе испытаний произошел 8 августа, погибли 7 человек – сотрудники «Росатома» и Минобороны. В Москве утверждают, что угрозы повышения радиационного фона после аварии на полигоне нет.