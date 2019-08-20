УЕФА проведет Чемпионат Европы по киберфутболу. Как говорится в сообщении пресс-службы организации, в турнире примут участие сборные 55-ти стран. В состав каждой команды войдут от двух до четырех игроков. Глава организации отметил, что за последние несколько лет наблюдается огромный рост популярности кибердисциплины, и чемпионат обеспечит связь с новыми и существующими болельщиками футбола на уровне сборных. Финальный этап пройдет с 9-го по 10-е июля следующего года в Лондоне.