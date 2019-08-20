ЦБ назвал неэффективной идею блокировать карты при подозрительных операциях. Такие поправки предлагает ввести Ассоциация банков России – пишет «Коммерсант». Поправки могут разрешить кредитным организациям приостанавливать финансовые операции без уведомления клиента, до тех пор, пока не будет подтверждена подлинность «сомнительной» транзакции.

В Центробанке агентству RNS сказали, что современные технологии позволяют мгновенно использовать похищенные средства и банки, вероятно, успеют принять меры уже после того, как злоумышленники распорядятся деньгами.