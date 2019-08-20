Трое сотрудников ядерного центра, пострадавшие при взрыве под Северодвинском, лечатся в Москве. Их состояние оценивается как удовлетворительное, — сообщает источник Интерфакса.

ЧП произошло в начале августа на военном полигоне. По данным Росатома, взрыв раздался при испытании ракеты с радиоизотопным источником питания. Жертвами инцидента стали 7 человек. После этого радиационный фон в регионе кратковременно был превышен в 16 раз.