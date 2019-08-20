«Уральские авиалинии» начали перечислять компенсации пассажирам лайнера, совершившего жесткую посадку в Подмосковье. Как сообщает Интерфакс, выплата составляет 100 тысяч рублей.

Эрбас А-321 на прошлой неделе выполнял рейс по маршруту Москва – Симферополь. Во время взлета из аэропорта «Жуковский» в двигатели лайнера попали птицы, после чего экипаж принял решение сажать самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа остались живы. Пилоты награждены званием Герой России.