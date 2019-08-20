Бразильская полиция застрелила мужчину, захватившего автобус с заложниками в Рио-де-Жанейро. По сведениям телеканала «Глобу», снайпер спецназа открыл огонь по злоумышленнику после того, как тот вышел на улицу. О состоянии заложников пока ничего не сообщается. К месту инцидента подъехало несколько машин «скорой помощи».

Вооруженный револьвером и электрошокером человек в маске этим утром захватил рейсовый пассажирский автобус. Угрожая поджечь транспортное средство, он потребовал остановить его на оживленном мосту. До того, как застрелить преступника, полиция смогла в результате переговоров освободить шесть человек. Всего в автобусе находилось более 30-ти пассажиров.