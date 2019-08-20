СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве.

СПЧ обратился к главам МВД, Росгвардии и СК с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве. Соответствующее заявление размещено на сайте совета. По его мнению, в отдельных случаях силовики существенно нарушали права граждан — как участвовавших в акциях, так и тех, кто просто оказался в месте их проведения.

В конце июля и в начале августа в столице прошел ряд митингов в поддержку независимых кандидатов, не зарегистрированных на выборах в Мосгордуму. В общей сложности на акциях были задержаны свыше 2,5 тысяч человек.