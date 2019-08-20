Лавров: российские военные находятся в сирийском Идлибе, в Москве следят за ситуацией

Это заявил во вторник журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров. В Москве достоверную информацию о происходящем в регионе могут получать оперативно, отметил он.

«Мы четко дали понять, что если они будут осуществлять вылазки из этой зоны против сирийской армии, против гражданского населения, против нашей авиационной базы в Хмеймиме, то эти вылазки будут жестко подавляться», — сказал глава МИДа.

Ранее ВВС Сирии атаковали турецкий вооруженный конвой. Это произошло после того, как Дамаск заподозрил Анкару в помощи боевикам в Хан-Шейхуне(его сейчас штурмует сирийская армия).

В Сирии направление Турцией военной колонны с оружием и боеприпасами называют «посягательством на свой национальный суверенитет».

Анкара отвергает все обвинения, турецкое военное ведомство заявляет, что в результате атаки на колонну погибли три мирных жителя, 12 ранены.