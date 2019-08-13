Мосгорсуд 21 августа рассмотрит апелляцию на заключение под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках Костенка

Мосгорсуд 21 августа рассмотрит апелляцию на заключение под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Валерия Костенка

Мосгорсуд 21 августа рассмотрит апелляцию на заключение под стражу фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве Валерия Костенка. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Гаджи Алиев, добавив, что решение суда считает «необоснованным и незаконным».

«Ранее мною была подана жалоба на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу. Считаю, что эта мера ничем не обоснована. Никаких документальных подтверждений и доказательств, свидетельствующих о том, что мой подзащитный может скрыться, или каким-либо иным образом воспрепятствует производству по делу, угрожать свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в материалах следствия не представлено. А это обязательное требование для избрания столь строгой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат.

По словам Г.Алиева, рассмотрение Мосгорсудом апелляции на избрание меры пресечения в отношении В.Костенка состоится завтра в 12.30, в 225 зале судебных заседаний. Адвокат рассчитывает на то, что решение о заключении под стражу его подзащитного, будет отменено.

Ранее Басманный суд принял решение об аресте Костенка на 2 месяца.