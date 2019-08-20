Независимый профсоюз «Учитель» призывает коллег выйти из состава участковых избирательных комиссий на выборах в МГД

Независимый профсоюз «Учитель» призывает коллег из образовательных учреждений выйти из состава участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму. В организации считают, что учителя не должны участвовать в их работе из-за отказа в регистрации независимых кандидатов. Об этом нам сказал сопредседатель профсоюза Всеволод Луховицкий.

Отказ от работы в столичных избиркомах будет выгоден тем, кто планирует совершить вбросы и заниматься фальсификацией результатов, — считает сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

Напомним, выборы в Мосгордуму должны состояться 8 сентября.