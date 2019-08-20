Бразильская полиция застрелила мужчину, который обещал сжечь автобус с пассажирами

О его мотивах ничего не сообщается.

Рейсовый автобус до Рио-де-Жанейро, двигавшийся по 13-ти километровому мосту через залив, захватили рано утром. Мужчина угрожал водителю разлить бензин и поджечь транспортное средство. Движение автомобилей по мосту перекрыли в обоих направлениях.

Правоохранительные органы окружили автобус и начали со злоумышленником переговоры. Через некоторое время он согласился отпустить шестерых заложников. Местные издания утверждают, что преступник называл себя офицером военной полиции. Требований он не выдвигал. О мотивах ничего не сообщается.

Мужчина несколько раз выглядывал из автобуса. На лице у него была повязка. Кроме нескольких литров бензина при нем были электрошокер и револьвер. Пистолет, впрочем, оказался игрушечным. Менее часа назад в захватчика стрелял снайпер. От полученных ранений он скончался.

По данным телеканала Globo, всего мужчина удерживал в заложниках более 20 человек. Они не пострадали.