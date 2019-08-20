Корпорация Apple потратила более 6 миллиардов долларов на съемки фильмов и шоу для своего нового потокового сервиса. Как пишет газета Financial Times, в частности, в сотни миллионов долларов обошелся сериал «Утреннее шоу» с участием Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Съемки одной серии стоили дороже, чем каждый эпизод последнего сезона «Игры престолов». Запуск нового сервиса Apple планируется одновременно в более чем ста странах. Когда это произойдет – неизвестно.