«Голос»: Учителям и независимым наблюдателям не стоит игнорировать работу в избиркомах на выборах в Мосгордуму

Учителям и независимым наблюдателям не стоит игнорировать участие в работе избирательных комиссиях на выборах в Мосгордуму. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц.

«Такой подход игнорирования выборов неконструктивен и опасен. Это приведет к тому, что в составах комиссии и среди наблюдателей будут люди, которые могут фальсифицировать и искажать результаты. Тогда мы не узнаем реальных результатов, в том числе, протестные голоса, консолидированные голосования, явку избирателей. В итоге власть будет делать какие-то выводы и принимать решения на основе ошибочных данных, что может привести к трагическим последствиям. Поэтому, на мой взгляд, необходимо всем членам избирательной комиссии участвовать в организации выборов, наблюдателям контролировать голосование, с тем, чтобы общество узнало реальные результаты этих выборов», — сказал он.

Ранее независимый профсоюз «Учитель» призвал московских педагогов не участвовать в работе избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму 8 сентября. Профсоюзные активисты рассказали, что возмущены недопуском оппозиционных кандидатов к участию в столичных выборах, подавлением уличных протестов и возбуждением дела о массовых беспорядках.