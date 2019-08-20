Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов выполнил ультиматум руководства клуба

Как сообщает euro-football.ru, специалист останется на своем посту как минимум до зимнего перерыва в чемпионате России.

Болельщики Спартака практически сразу невзлюбили Кононова. Контраст аморфного «пиджака», как окрестили тренера фанаты, с харизматичным итальянцем Массимо Каррерой, который привел Спартак к Чемпионству, был налицо. В итоге минувший сезон красно-белые завершили на пятом месте.

Да и новый начали невразумительно.

В конце июля после череды неудачных матчей руководство «Спартака» выдвинуло Кононову ультиматум, дав пять матчей на исправление ситуации. В итоге после поражения от «Тамбова» москвичи набрали в Премьер-Лиге семь очков, победив, в том числе, и принципиальнейшего соперника ЦСКА. А также преодолели барьер третьего квалификационного раунда Лиги Европы, выбив из турнира швейцарский «Тун».

Теперь спартаковцы занимают четвертое место в чемпионате России, А за выход в групповой этап Лиги Европы поборются с португальской «Брагой».