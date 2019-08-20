Члены московского профсоюза «Учитель» решили не принимать участие в работе УИК на выборах в Мосгордуму

Члены московского профсоюза «Учитель» решили не принимать участие в работе участковых избирательных комиссий на выборах в Мосгордуму. В качестве причины они называют отказ регистрации независимых кандидатов. Профсоюз призывает коллег из образовательных учреждений поступить так же. Об этом нам сказал сопредседатель организации Всеволод Луховицкий.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе известным оппозиционным политикам.