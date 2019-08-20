Песков: Владимир Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинск

Владимир Путин получает всю информацию о ЧП на полигоне Северодвинска, Кремль не несет ответственности за станции, передающие данные о радиации, — заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По данным Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, еще две российские станции мониторинга ядерных испытаний перестали передавать сигнал после взрыва ракеты в Архангельской области. Таким образом, в общей сложности, перестали работать 4 станции.