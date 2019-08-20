Минобороны: новейший беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет

По сообщению военного ведомства, все системы разведывательного комплекса отработали штатно.

«Полет проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров в полностью автоматическом режиме на одном из испытательных аэродромов.», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном во вторник.

По данным СМИ, беспилотник «Альтиус» (или «Альтаир») создавался в казанском Опытно-конструкторском бюро имени Симонова, но позднее проект был передан Уральскому заводу гражданской авиации. Он будет нести до двух тонн боевой нагрузки. В его работе применяется спутниковый канал управления, что делает радиус применения беспилотника «практически неограниченным».