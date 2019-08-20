ВЦИОМ: 78% россиян не боятся, что роботы смогут занять рабочие места людей

Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

В сообщении ВЦИОМ отмечается, что только 21% занятого населения испытывает опасения по поводу перспективы замены людей на рабочих местах роботами. Меньше всего опасений испытывают работающие мужчины, а также работники из крупных городов (Москвы, Санкт-Петербурга, городов-миллионников).

Опрошенным также задавали вопрос, смогут ли роботы в будущем заменить людей во многих сферах деятельности. 51% выразили свое несогласие с данным утверждением, согласились 47%.

Россияне также считают, что робототехнику следует развивать в первую очередь в сферах освоения космоса, опасных промышленных производств, ликвидации последствий ЧС и медицинской диагностики.