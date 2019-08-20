Московский Спартак обыграл в центральном матче тура ЦСКА со счетом 2-1 и обошел соперника в турнирной таблице

Воодушевленные последними успехами команды, поклонники красно-белых ждали продолжения банкета. На матч с принципиальным соперником трибуны Открытия Арены были заполнены по завязку. Поддержка была красочной и мощной. Даже не смотря на то, что поначулу армейцы выглядели поинтереснее. А вот после перерыва хозяева инициативу перехватили. Самуэль Жиго открыл счет ударом головой в падении. Марио Фернандес спустя 10 минут дальним ударом результат сравнял. На что болельщики отреагировали файерами. Арену заволокло дымом. А арбитр встречи Карасев вынужден был остановить игру. Эта пауза вновь помогла Спартаку. Все тот же Жиго установил окончательный результат. Французский защитник стал после этого матча лучшим бомбардиром команды.

А Спартак набрал 11 очков и вышел на 4 место в турнирной таблице. Отставая всего на три балла от лидера – Зенита. И на два – от Локомотива и Краснодара.

Уже в ближайший четверг Спартак сыграет в Лиге Европы против португальской Браги.