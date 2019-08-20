Президент России впервые лично отреагировал на массовые акции протеста, проходившие в Москве

Вопросы на эту тему ему были заданы во Франции, где он вчера был на переговорах. Владимир Путин, отвечая, проводил параллели с происходящим в странах Запада. Путин считает, что участникам протестов в Москве следовало соблюдать закон и обращаться в суд.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону это сравнение не показалось корректным.

Тем временем, действия российского правительства в отношении протестующих сегодня поддержал Китай. В МИДе КНР считают, что в Москве власти все делали правильно, а Запад пытается вмешиваться во внутренние дела России.

Что касается самих переговоров, то в Европе их воспринимают неоднозначно. Некоторые газеты пишут, что Франция вновь призналась в любви к России.

Макрон намерен вернуть Россию в европейскую семью, занимающую территорию «от Лиссабона до Владивостока», называя ее «европейской страной до глубины души», отмечает автор французской Монд. При этом, комментируя ответ Путина на вопрос о насилии со стороны полицейских на прошедших мирных демонстрациях протеста, президент Франции призывает, цитата, «делать разницу между тем, что происходит в наших странах», конец цитаты по сайту Инопресса. И все же, отмечает немецкий Шпигель, говоря о насильственных протестах «желтых жилетов» в Париже в прошлом году, Макрон, скорее, оборонялся, и «на этот раз не так настойчиво», как еще пару лет назад. Франция стоит за европейской дипломатической инициативой по Украине, благодаря которой можно найти совпадение интересов и Европы, и России, отмечает Фигаро. Эта программа, которая представляется Западу вполне осуществимой, включала бы в себя объявление Киевом нейтральной позиции между Европой и Москвой, передачу Крыма России с гарантией его нейтралитета и признание особых прав для украинцев, не желающих становиться российскими гражданами, пишет французское издание.

Российский президент на этой неделе продолжит серию международных переговоров. Завтра Владимира Путина ждут в Хельсинки. В Финляндии, кстати, сегодня не исключили, что поднимут вопрос о подавлении уличных протестов в Москве.