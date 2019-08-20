Новый международный аэропорт в Саратове сегодня принял первый регулярный рейс

Еще до того, как самолет из Москвы приземлился, стало известно, что целый ряд авиакомпаний отказываются совершать полеты в аэропорт, названный в честь первого космонавта. Причины, как пишет газета «Ведомости», носят финансовый характер.

В аэропорту предстоит еще многое доработать, — признал прилетавший в эти выходные в Саратов спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Новый аэропорт в Саратове, как выяснилось, способен принимать рейсы только в идеальную погоду. При малейшем дожде самолеты будут вынуждены искать другие места для посадки. Этот недостаток тоже пообещали исправить.

«Гагарин» – второй построенный в России аэропорт. Структуры бизнесмена Виктора Вексельберга вложили в него более восьми миллиардов рублей.