Еще две станции мониторинга уровня радиации перестали работать в России

О том, что они перестали передавать данные после недавнего взрыва под Северодвинском сообщили международные эксперты.

Станции замера количества радиоактивных частиц в воздухе в чукотском городе Билибино и алтайском селе Залесово не передают информацию с 13 августа. Об этом изданию The Wall Street Journal сообщили в Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний – она собирает данные с мониторинговых станций, расположенных по всему миру. В России, как свидетельствует сайт организации, таких станций 8 – одна из них на ремонте, две – ближайшие к Северодвинску в Кирове и подмосковной Дубне – как сообщалось ранее, перестали работать вскоре после взрыва, теперь стало известно о сбое еще на двух станциях. В Организации опасаются, что таким образом российские власти пытаются скрыть данные о выбросах радиации после происшествия. На попытки выяснить, почему данные не поступают, российские чиновники отвечают, что причина в проблемах со связью. Между тем, замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил агентству «Интерфакс», что передача этой информации является сугубо добровольной, а инцидент под Северодвинском не имеет никакого отношения к деятельности Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Она, по его словам, фокусируется на происшествии, которое не несет никаких экологических рисков, вместо того, чтобы добиться от Вашингтона ратификации договора.

Президент России считает, что ничего страшного под Северодвинском не произошло. Вопрос о недавней аварии Владимиру Путину задали вчера во Франции.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа национальных станций мониторинга радиации не входит в компетенцию Кремля, глава государства получает всю необходимую информацию.

«Глава государства получает информацию о том, что там происходит. Что касается работы станции, то еще раз повторяю — это не входит в нашу компетенцию», — сказал Песков во вторник журналистам.

Подавляющее большинство опрошенных корреспондентом «Эха» людей сказали, что со скепсисом относятся к словам президента Владимира Путина об отсутствии какой-либо угрозы из-за взрыва под Северодвинском. Например, Николай полагает, что реальную информацию замалчивают, чтобы успокоить людей.

Этой же версии придерживается и Анна, которая, впрочем, сказала, что не верит вообще никому.

Руслан, в свою очередь, полагает, что чтобы узнать правду, надо самим выехать в Северодвинск и поговорить с его жителями.

Женщина, пожелавшая остаться неизвестной – единственная, кто сказала, что словам Путина можно верить, впрочем, более конкретно она свою точку зрения не раскрыла.

Еще часть опрошенных призналась, что ничего не слышала о событиях под Северодвинском.

По имеющимся данным, в результате недавнего взрыва в Архангельской области погибли несколько человек, которые участвовали в испытаниях нового оружия с ядерным реактором. Это сотрудники Минобороны и Росатома.