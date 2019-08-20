Ассоциация банков России предлагает блокировать карты при зачислении подозрительных средств

Как сообщает «Коммерсант», это необходимо для борьбы с мошенниками. Как считают в ассоциации, необходимо внести поправки в действующее законодательство. В настоящее время подозрительная транзакция может быть остановлена только в момент списания средств со счета.

Инициатива банковского сообщества усложнит жизнь законопослушным гражданам, — сказал в интервью РБК начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий.

Комитет по информационной безопасности планирует обсудить эту инициативу через неделю.