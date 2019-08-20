Разработчики ЕГЭ анонсировали незначительные изменения в экзамене в 2020 году

В заданиях ЕГЭ по нескольким предметам изменят формулировки заданий и критерии оценки.

Проекты документов, которые регламентируют структуру и содержание контрольных измерительных материалов ЕГЭ, опубликовал на своем сайте Федеральный институт педагогических измерений.

Изменения коснутся сразу нескольких предметов: обществознание, физика, русский язык, география, история и китайский язык. В случае с русским языком, историей, обществознанием и географией изменятся критерии оценки, в остальных случаях — формулировки заданий. Так, на экзамене по физике задание с кратким отпетом заменят на задание с развернутым, а в задании с выбором двух правильных ответов теперь нужно будет отметить «все правильные». На экзамене по китайскому языку изменения внесены в части «чтение», «аудирование» и «письмо».

Рособрнадзор назвал эти изменения незначительными.