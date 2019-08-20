Футболист Криштиану Роналду признался, что действительно давал деньги женщине, которая обвиняла его в насилии

Роналду обвиняли в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги, которое якобы имело место в 2009 году в Лас-Вегасе. Сразу после инцидента девушка подала заявление в полицию, не называя при этом имени насильника. Однако через год подписала договор с юристами Роналду о неразглашении информации.

Португальский футболист подтвердил, что заплатил Кэтрин $ 375 тыс., исключительно для того, чтобы она не обсуждала судебный процесс в СМИ. При этом Роналду категорически отрицает все обвинения в изнасиловании.

Два года назад издание Spiegel опубликовало материал, в котором подробно излагались события той ночи в Лас-Вегасе. А прошлой осенью сама Майорга выступила в сети с откровениями под хештегом Жертвы сексуального насилия.

Криштиану Роналду считается одним из самых богатых среди знаменитостей мира. В последнем рейтинге Форбс нападающий клуба «Ювентус» занимает шестое место с доходами в 109 миллионов долларов.