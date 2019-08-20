10 тысяч жителей Дагестана сегодня остались без света
10 тысяч жителей Дагестана сегодня остались без света. Аварийное отключение затронуло сёла в двух районах республики, — передает агентство ТАСС. О причинах пока информации нет.
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10 тысяч жителей Дагестана сегодня остались без света. Аварийное отключение затронуло сёла в двух районах республики, — передает агентство ТАСС. О причинах пока информации нет.
Президент Путин — знаковая фигура в истории чеченского народа У нас не было школ, больниц, дорог. Свирепствовал международный терроризм. При поддержке Владимира Владимировича наш Первый Президент Ахмат-Хаджи Кадыров объявил войну этому злу. Сегодня Чечня превращена в цветущий и красивейший уголок Земли…
Дебаты. Взгляд на протест
К.Богомолов: Когда вы говорите, что шли на этот митинг согласованный, что дальше будет несогласованная акция, вы говорите за себя. Люди, москвичи туда приходили на согласованную акцию.
С.Пархоменко: Я лучше отношусь к москвичам. Я не считаю, что это стадо, что их можно пасти…