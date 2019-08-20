Китай поддержал действия российских властей во время протестных акций. МИД страны увидел в столичных событиях признаки внешнего вмешательства.

Типичным вмешательством во внутреннюю политику, свидетельствующую о гегемонии Запада, считают массовые протесты в министерстве иностранных дел Китая. Официальный представитель ведомства Гэн Шуан заявил, что Пекин полностью поддерживает позицию российских властей в связи с этими событиями. В МИД выражают озабоченность действиями западных стран, «выпрыгивающих откуда ни возьмись и предпринимающих неблаговидные действия.

Российский МИД в свою очередь ранее обнаружил сходства между оппозиционными выступлениями в Москве и Гонконге. Жители китайской автономии проводят массовые акции против закона о выдаче подозреваемых в преступлениях в материковый Китай. На Смоленской площади посчитали, что Россия и Китай сталкиваются в этой связи с общей угрозой, которые заслуживают совместного обсуждения в ближайшее время.

Владимир Путин накануне впервые прокомментировал протесты в Москве, сравнив их с акциями движения «желтых жилетов». Президент упомянул о погибших и тысячах пострадавших в результате выступлений оппозиции во Франции.