В Москве не считают нашу страну обязанной передавать данные об уровне радиации. Сегодня об этом сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он прокомментировал сообщения о том, что 4 станции мониторинга после ЧП под Северодвинском перестали делиться информацией с международной Организацией Договора о запрещении ядерных испытаний. Кроме того, дипломат сказал, что эта структура вообще не имеет отношения к недавнему взрыву с утечкой радиоактивных материалов.