Братьям Магомедовым, по некоторым данным, ужесточили обвинение

Сумма ущерба по делу совладельцев группы «Сумма» выросла в несколько раз.

11 миллиардов рублей – такова сумма хищений по делу Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее ущерб оценивался в 2,5 миллиарда, но сумму пересмотрели после того, как к 7 имеющимся эпизодам добавились еще два, их подробности не раскрываются. Обвинение Магомедовым предъявлено в окончательной редакции, Братьям также по-прежнему вменяется создание преступного сообщества. Кроме того одному из них, Магомеду, добавили статью о незаконном приобретении и хранении оружия. Об этом ТАСС сообщил еще один источник. В материалах этого уголовного дела насчитывается в настоящий момент более 1 тысячи томов, к их изучению защита сможет приступить после четверга, когда в МВД официально объявят о завершении следственных действий. Магомедовых арестовали весной прошлого года. Сами они настаивают на своей невиновности.

В начале августа стало известно, что против братьев Магомедовых могут появиться новые свидетельства. Банкир Алексей Френкель заявлял о готовности показания об их причастности к заказному убийству и отмыванию денег