Авиакомпании сокращают количество рейсов в открытый сегодня новый аэропорт Саратова

Об этом пишет газета «Ведомости». Она связывает решение перевозчиков с ростом в несколько раз аэропортовых сборов в регионе. Авиаузел «Гагарин» стал вторым, построенным за все годы в России с нуля. Структуры бизнесмена Виктора Вексельберга вложили в него более восьми миллиардов рублей. Накануне открытия выяснилось, что этот аэропорт способен работать только при идеальной погоде. Даже при небольшом дожде самолеты будут вынуждены уходить на запасные аэродромы. Власти обещают устранить этот и другие недостатки.