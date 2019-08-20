МВД решило ужесточить обвинение бизнесменам братьям Магомедовым

Им добавили два эпизода мошенничества, и теперь общая сумма ущерба составляет 11 миллиардов рублей. Кроме того, как передает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники, братья Магомедовы обвиняются и в организации преступного сообщества. Как ожидается, на этой неделе МВД объявит о завершении следственных действий. До ареста весной прошлого года, Зиявудин Магомедов считался одним из самых богатых бизнесменов России. Его состояние оценивалось почти в полтора миллиарда долларов. Его брат Магомед тоже был предпринимателем, кроме того, несколько лет он заседал в Совете Федерации.