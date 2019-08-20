В «Единой России» и других системных партиях, по некоторым данным, уже делят должности в будущем составе Мосгордумы. О возможном раскладе сил пишет сегодня интернет-издание Republic.

В Мосгордуме по итогам сентябрьских выборов вновь появится фракция «Единая Россия». Тот факт, что провластные кандидаты идут как самовыдвиженцы, этому не помеха. Спикером парламента второй раз подряд, скорее всего, будет избран Алексей Шапошников, которого Republic называет участником реализации политических проектов мэрии, например, по голосованию за пределами Москвы. Нынешний председатель Мосгордуму ранее стал героем одного из расследований Фонда борьбы с коррупцией. Соратники Алексея Навального нашли у Шапошникова элитную квартиру в центре.

Вице-спикером, возможно, станет кандидат от КПРФ Вадим Кумин, который боролся за кресло мэра год назад. Коммунистам гарантированы три мандата. Кроме Кумина речь идет о внуке Геннадия Зюганова и Николае Губенко.

В «Яблоке» рассчитывают на возвращение в Мосгордуму Евгения Бунимовича. Регистрация на выборах через суд его однопартийца Сергея Митрохина говорит об умении власти делать выводы по итогам протестов, считает политолог Константин Калачев.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября.