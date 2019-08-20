В Новой Москве идет суд над Ильей Яшиным

В эти минуты в так называемой Новой Москве идет суд над Ильей Яшиным. Оппозиционному политику грозит очередной административный срок за организацию протестных акций. Перед началом заседания Яшин передал судье свое заявление.

«Это дешёвая постановка с заранее известным финалом, где каждому отведена своя роль», — так Илья Яшин охарактеризовал заседание в Троицком суде в своем обращении. Он отметил, что за месяц его судят уже в четвертый раз, по очередному сфабрикованному делу, поводом для которого, подчеркивает политик, стала критика власти и попытка оппозиционера выдвинуться в Мосгордуму. Яшин обратил внимание на то, что раньше он участвовал в этих процессах: приводил аргументы, заявлял ходатайства, апеллировал к законам. Но на этот раз политик заявляет протест и оказывается быть частью этой «постановки». В ходе заседания Яшин демонстративно начал читать роман Франца Кафки «Процесс», героям которого, по его словам, подражает судья. Оппозиционеру вменяется нарушение правил проведения публичного мероприятия, ему грозит до 10 суток ареста. Накануне суд вернул административный материал Яшина в полицию для устранения недостатков. Сам политик уверен, что это было сделано намеренно, чтобы дольше продержать его в КПЗ.

Под арестом политик находится с конца июля. Его уже трижды отправляли в изолятор по аналогичным обвинениям. В такой же ситуации как и Яшин, сейчас находятся и многие другие лидеры протестного движения.