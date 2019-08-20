Президент России впервые лично отреагировал на массовые акции протеста, проходившие в Москве

Вопросы на эту тему ему были заданы во Франции, где он вчера был на переговорах. Владимир Путин, отвечая, проводил параллели с происходящим в странах Запада.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону это сравнение не показалось корректным.

Тем временем, действия российского правительства в отношении протестующих сегодня поддержал Китай. В МИДе КНР считают, что в Москве власти все делали правильно, а Запад пытается вмешиваться во внутренние дела России.