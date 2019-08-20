В России, по данным международных экспертов, перестали работать еще две станции для мониторинга уровня радиации

Радионуклидные станции в чукотском Билибино и в поселке Залесово Атлайского края больше не передают данные в Организацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Наблюдатели рассказали американскому телеканалу CNN, что это уже не первое подобное сообщение. Ранее было известно о разрыве связи со станциями на другом конце страны, в городах Дубне и Кирове.

Операторы российских отделений утверждают, что информация перестала поступать из-за неких проблем с сетями. Там обещают исправить проблему настолько быстро, насколько это возможно.

Тем не менее, отключение станций связывают со взрывом на военном полигоне в Архангельской области 8 августа. По данным западных СМИ, он произошел во время работы над ракетой с атомным двигателем, после чего был зафиксирован кратковременный скачок радиации. Сообщается, что подмосковные станции перестали работать уже через два дня после инцидента, а Дальний восток, — через пять.

В российском МИДе между тем подчеркнули, что у международных организаций нет права требовать каких-либо данных по уровню радиации и передача такой информации происходит только на добровольной основе.