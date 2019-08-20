Китай поддержал позицию руководства России по поводу протестных акций в Москве. В Пекине сегодня заявили, что происходит вмешательство Запада во внутреннюю политику России. Что касается действий властей, то они, — считают в китайском МИДе – полностью законны.

На протяжении июля и августа в Москве проходила серия массовых уличных акций, собиравших десятки тысяч человек. Люди протестовали против недопуска независимых кандидатов на выборы и против репрессий в отношении участников митингов и шествий.