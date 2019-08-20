Четыре станции мониторинга радиации России перестали передавать свои данные

Об этом сообщили в международной Организации Договора о запрещении ядерных испытаний. Ранее было известно только о двух таких станциях в Центральной России. Теперь же речь идет еще о двух — в Сибири и на Дальнем Востоке. Отключение произошло вскоре после взрыва на ядерном реакторе в Архангельской области. Российские представители вначале сообщили о неких проблемах со связью, но сегодня в МИДе выступили с жестким заявлением: «упоминавшаяся международная Организация не имеет никакого отношения к случившемуся под северодвинском», – сказал несколько минут назад зам.министра иностранных дел Сергей Рябков. Более того, в интервью агентству Интерфакс он подчеркнул, что передача данных со станций слежения за уровнем радиации носит исключительно добровольный характер.

Накануне, на вопросы о взрыве в Архангельской области, пришлось отвечать и президенту Владимиру Путину. Это произошло во время его визита во Францию.