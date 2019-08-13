«Омбудсмен полиции»: Полиции будет проще отказаться от исполнения незаконного приказа, если их права защищены

Полицейским будет проще отказаться от исполнения незаконного приказа, если они будут знать, что их права защищены. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» создатель и администратор паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов.

«Я считаю, что должность омбудсмена полиции нужна, сами граждане от этого выиграют. Потому что, в случае поступления какого-то незаконного приказа, полицейскому будет проще отказаться от исполнения. Он будет понимать, что, если последуют какие-то притеснения со стороны начальника, он будет защищен, его трудовые права будут охраняться. Отказ от выполнения противозаконного приказа пройдет для него безболезненно. Сейчас ситуация полностью противоположная», — сказал он.

В.Воронцов добавил, что существование паблика «Омбудсмен полиции» помогает полицейским отстаивать свои права.

«В МВД очень много работает достойных людей, которые не понимают, как им действовать, им нужно задать какой-то вектор. Я начал писать статьи в группе, что делать в той или иной ситуации. Вызывают тебя постоянно на службу в выходные дни, не дают тебе за это никакую компенсацию, которая положена по закону, вот тебе образец как действовать. Заставляют покупать форму за свой счет – пожалуйста, и так далее. Около семидесяти статей, которые работают», — заключил он.