В больницу попал художественный руководитель театра Ленком

У Марка Захарова диагностировано воспаление легких.

Захаров последние несколько дней чувствовал недомогание, но к врачам до последнего 85-летний худрук «Ленкома» не обращался, сообщает телеканал РЕН ТВ. По его данным, скорую режиссеру вызвали лишь тогда, когда у него появилась одышка. Уже в больнице, как отмечает канал, у Захарова нашли воспаление легких и перевели его в реанимацию, а его состояние оценили как тяжелое, но стабильное.

В самом «Ленкоме» диагноз его художественного руководители подтвердили. В интервью агентству «Интерфакс» директор театра Марк Варшавер рассказал, что это показал анализ крови. По его словам, Захаров был доставлен в клиническую больницу им. С.П.Боткина после того, как у него повысилась температура. При этом, добавил Варшавер, врачи надеются, что ничего страшного нет, и говорят, что из больницы худрука «Ленкома» могут выписать уже через несколько дней.

Марку Захарову сейчас 85 лет.