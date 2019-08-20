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11:00, 20 августа 2019

На офисном рынке Москвы сорвалась сделка, которая могла стать крупнейшей

Финансовая группа «Тинькофф» отказалась от планов переезда в новый бизнес-центр. Речь шла о комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе. Сейчас он только строится и переезд намечался на 22-й год. Теперь «Тинькофф» рассматривает «более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры2. Другие причины не называются. Агентство Интерфакс напоминает, что соглашение о намерениях было подписано в начале лета на Международном экономическом форуме в Петербурге.



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