На офисном рынке Москвы сорвалась сделка, которая могла стать крупнейшей

Финансовая группа «Тинькофф» отказалась от планов переезда в новый бизнес-центр. Речь шла о комплексе «Акватория» на Ленинградском шоссе. Сейчас он только строится и переезд намечался на 22-й год. Теперь «Тинькофф» рассматривает «более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры2. Другие причины не называются. Агентство Интерфакс напоминает, что соглашение о намерениях было подписано в начале лета на Международном экономическом форуме в Петербурге.