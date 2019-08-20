Российские банки предлагают блокировать карты своих клиентов при получении ими подозрительных переводов

Необходимо продумать еще один механизм, который позволяет замораживать украденные мошенниками суммы, — сказал газете «Коммерсант» вице-президент Ассоциации Банков России Алексей Войлуков. По его словам, сейчас это возможно только во время списания средств, но, как правило, человек узнает о похищенных средствах значительно позже, когда нет юридических оснований вернуть деньги. Войлуков подчеркивает, что можно законодательно прописать право банку получателя средств заблокировать переведенную сумму до того, как её обналичили в банкомате.

Предполагается, что отправитель сможет обратиться в полицию, и по его заявлению банк получателя получит возможность заблокировать счет на срок до тридцати дней.

Это предложение вызывает в банковском сообществе множество вопросов, — пишет «Коммерсант». Например, совершенно непонятно почему срок блокировки выбрали в месяц, поскольку расследование может не закончиться за это время. Более того, эти правила можно использовать, чтобы намеренно заблокировать чей-либо счет, и неясно как можно будет этому противодействовать.

Свою инициативу Ассоциация российских банков детально обсудит в начале следующей недели.